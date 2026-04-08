Netanyahu'dan ateşkese 'şartlı evet' açıklaması! Ateşkes o ülkeyi kapsamıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

ABD ve İran iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaştı. Anlaşmayı sonuçlandırmak için görüşmelerin cuma günü Pakistan'da başlaması planlanıyor.

Dünyanın dört bir yanından ülkeler kararı memnuniyetle karşıladı. İsrail görüşmelere katılmamış olsa da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kararı onayladığını söyledi. İsrail muhalefetinden tepkiler gecikmedi.

NETANYAHU'DAN TRUMP'A DESTEK

Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları durdurma kararını desteklediğini duyurdu.

Ancak Netanyahu, ateşkesin İsrail güçlerinin karadan işgal başlattığı ve İran destekli Hizbullah ile çatıştığı Lübnan'ı kapsamadığını ileri sürdü.

İSRAİL MUHALEFETİNDEN NETANYAHU'YA SERT ELEŞTİRİ

İsrail muhalefeti ateşkes kararına ve art arda gelen açıklamalara sert tepki gösterdi. İsrail Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid, "Tarihimizde böylesine bir siyasi felaket hiç yaşanmamıştı." açıklamasında bulundu.

"Ulusal güvenliğimizin temelini ilgilendiren kararlar alınırken İsrail masada bile yoktu." ifadelerinin yer aldığı açıklamada Netanyahu hükümeti eleştirilerin hedefi oldu.

“NETANYAHU'NUN VERDİĞİ ZARARI ONARMAMIZ YILLAR OLACAK”

Lapid, "Netanyahu siyasi olarak başarısız oldu, stratejik olarak başarısız oldu ve kendi koyduğu hedeflerin tek birine bile ulaşamadı." ifadelerini kullandı.

İsrail karar sürecinde yer almamasını sert bir dille eleştiren muhalefet lideri, "Netanyahu’nun kibri, ihmalkarlığı ve stratejik planlama eksikliği nedeniyle verdiği siyasi ve stratejik zararı onarmamız yıllar alacak." dedi.

