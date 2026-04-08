İsrailli yetkili: "İran, taleplerinden hiçbiri karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nı açıyor"

İsrail basınında yer alan habere göre, üst düzey bir İsrailli yetkili, "İran'ın, talepleri karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul ettiğini" öne sürdü.

The Times of Israel gazetesinde ifadelerine yer verilen adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, "İran, savaşın kesin olarak sona erdirilmesi, tazminatlar, kendisine uygulanan ağır yaptırımların kaldırılması ve daha fazlası gibi taleplerinden hiçbiri önceden karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nı açıyor." iddiasında bulundu.

İsrailli yetkili, ABD'nin İran ile varılan 2 haftalık ateşkes konusunda İsrail ile önceden koordinasyon sağladığını ileri sürdü.

İran'ın savaşın kesin olarak sona ermesi, uğradığı zararların tazmin edilmesi, uygulanan yaptırımların kaldırılması ve diğer taleplerinin hiçbiri karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul ettiğini savunan yetkili, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail'e, müzakereler sırasında İran'dan tüm nükleer malzemenin çıkarılması, uranyum zenginleştirmenin durdurulması ve balistik füze tehdidinin ortadan kaldırılması konularında taviz vermeyeceğini ilettiğini öne sürdü.

İsrailli yetkili, bunların ABD ile İsrail'in ortak hedefleri olduğunu iddia ederek, Tahran yönetiminin ülkenin altyapısına yönelik yoğun saldırılar karşısında taleplerinden vazgeçerek Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kabul ettiğini savundu.