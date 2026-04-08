ABD basını yazdı, İran'daki pilot operasyonunda CIA'ın yeni gizli silahı kullanıldı!

İran'da düşürülen ABD'ye ait savaş uçağının pilotu düzenlenen operasyonla kurtarılmıştı. ABD basını, pilotu kurtarmak için CIA tarafından kilometrelerce öteden kalp atışı tespit eden yapay zeka destekli "Ghost Murmur" aracını ilk kez kullanıldığını duyurdu.

ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının pilotu İran'da düzenlenen operasyonla kurtarılmıştı. ABD pilotunu kurtarmak için düzenlenen operasyonlara toplam 176 askeri uçağın katıldığını açıklayan Trump, " İran güçlerini şaşırtarak 7 farklı konuma gönderdik." açıklamasını yapmıştı.

GİZLİ CİHAZ KULLANDILAR

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, CIA operasyon için yeni geliştirilen bir cihaz kullandı. Haberde CIA tarafından kullanılan yapay zeka destekli "Ghost Murmur" adlı gizli cihazın dünyadaki ilk kullanımı olduğu belirtildi. Cihazın gelişmiş sensörler kullanarak kilometrelerce uzaktan insan kalp atışını tespit edebildiği belirtildi.

"48 SAAT HAYATTA KALDI"

ABD pilotunun kurtarma operasyonuyla ilgili de konuşan Trump, "Bu samanlıkta iğne aramaktan farksızdı. CIA de görev yaptı. İran güçlerini şaşırtarak 7 farklı konuma gönderdik. Pilot yaralıydı, kan kaybediyordu ama direndi. 48 saat boyunca hayatta kaldı. Operasyon 7 saat sürdü, ağır ateş altında kaldık. ABD hiçbir askerini arkada bırakmaz. İran'dan kayıpsız olarak çıktık." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times (NYT) haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

