Ateşkeste Lübnan belirsizliği İsrail ordusu yine saldırdı en 4 kişi hayatını kaybetti

Ateşkeste Lübnan belirsizliği İsrail ordusu yine saldırdı en 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Saray İsrail'in anlaşmayı kabul ettiğini belirtirken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Lübnan'ı kapsamadığını savunuyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, ülkenin güneyine yönelik hava saldırılarına devam ettiği belirtildi.

İsrail'in, güneydeki Sur kentine bağlı el-Hinye ve el-Mansuri bölgelerini obüs toplarıyla hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun kısa süre önce de Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınındaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Güneydeki Nebatiye kentine bağlı Şakra beldesinde de sağlık ekiplerine ait bir noktanın hedef alındığı bilgisi verilen haberde, söz konusu saldırıda bazı kişilerin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının güneyde yer alan er-Reyhan beldesini de bombaladıkları aktarıldı.

Ateşkeste Lübnan belirsizliği

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

