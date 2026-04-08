Halkbank ve Vakıfbank'a yeni genel müdür atandı

Halkbank ve Vakıfbank'ta yeni dönem başlıyor. İki kamu bankasında da genel müdürler değişti.Vakıfbank'ta Abdi Serdar Üstünsalih'in yerine Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan atandı. Halkbank'ın yeni genel müdürü ise Recep Süleyman Özdil oldu.
Kamu bankaları VakıfBank ve Halkbank’ın yönetim kademesinde önemli değişiklikler yapıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamu bankalarındaki üst düzey yönetim değişikliklerini duyurdu.
Paylaşıma göre, Vakıfbank ve Halk Bankası’nda genel müdür koltuğu el değiştirirken, Ziraat Bankası’nda bir değişiklik yapılmadı.
VAKIFBANK VE HALK BANKASI'NDA DEĞİŞİM
Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevinden ayrıldı. Boşalan koltuğa Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan atandı.
Halk Bankası'ndaki boşluğu ise halihazırda bankanın Yönetim Kurulu üyesi olan Recep Süleyman Özdil doldurdu.