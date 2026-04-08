Trump açıkladı, İran'ı ateşkese ikna eden ülke belli oldu! Son anda devreye girdiler

Orta Doğu’da savaşın 40. gününde ilan edilen ateşkeste Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın yürüttüğü diplomasi süreci etkili olurken, ABD Başkanı Donald Trump İran’ı müzakereye ikna eden ülkenin Çin olduğunu açıkladı.

Abone ol

Orta Doğu’da 40 gündür devam eden çatışmalarda ateşkes kararı alınmasının ardından sürecin diplomatik detayları netleşmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı kabul etmesi şartıyla saldırıların iki hafta süreyle durdurulacağını açıkladı.

Trump, “İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ateşkes sürecinde Türkiye’nin, Mısır ve Pakistan ile birlikte yürüttüğü diplomasi trafiğinin “sessiz ama belirleyici” rol oynadığı ortaya çıktı. Sürecin arka planında yoğun temasların etkili olduğu değerlendirilirken, tarafların müzakere zeminine bu girişimlerle yaklaştığı ifade edildi.

Trump ayrıca İran’dan 10 maddelik bir teklif aldıklarını belirterek, bu teklifin müzakereler için uygulanabilir bir temel oluşturduğunu söyledi. ABD ile İran arasındaki pek çok anlaşmazlık başlığında uzlaşıya varıldığını kaydeden Trump, iki haftalık sürenin anlaşmanın nihai hale getirilmesi için kritik olduğunu vurguladı.

İran'ın Çin ikna etti

ABD Başkanı Trump, ateşkes sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada daha bulunarak İran’ı müzakere masasına getiren ülkenin Çin olduğunu ifade etti. İran ile sağlanan uzlaşıyı “kusursuz bir zafer” olarak nitelendirdi.

Çin devreye girdi, Hamaney onayladı

Öte yandan New York Times'a konuşan İranlı yetkililer; "İran, arabulucu Pakistan'ın sunduğu iki haftalık ateşkes teklifine ilk başta mesafeliydi. Ancak Tahran'ın kararı, en önemli küresel müttefiki olan Çin'in son dakika müdahalesiyle değişti." dedi.

Çin yönetimi, İran'dan "esneklik göstermesini ve tansiyonu düşürmesini" talep etti. Kritik altyapı tesislerinin vurulmasıyla ortaya çıkacak ekonomik yıkım endişelerinin de artmasıyla birlikte, ateşkes kararı İran'ın yeni Dini Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney tarafından resmen onaylandı.

"Dünya barışı için büyük bir gün"

Trump, son açıklamasında ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine destek vereceğini belirtti. Süreci “dünya barışı için büyük bir gün” olarak tanımlayan Trump, “İran bunu istiyor, artık yeter dediler. Herkes aynı noktada. Büyük ekonomik fırsatlar doğacak. İran yeniden inşa sürecine başlayabilir. Her türlü desteği sağlayacağız” dedi.

Trump ayrıca bölge için “Ortadoğu’nun altın çağı” ifadesini kullanarak sürecin ekonomik ve siyasi açıdan yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini dile getirdi.

Müzakereler 10 Nisan'da başlıyor

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, müzakerelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 10 Nisan Cuma günü başlayacağını duyurdu. Açıklamada, ABD’ye karşı “tam güvensizlik” vurgusu yapılırken, olası ihlallere karşı hazırlıklı olunduğu belirtildi.