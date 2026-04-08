Ateşkes kararı sonrası piyasalar! Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD, İsrail ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkes kararı, küresel piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Altın yükselişe geçerken petrol fiyatları adeta çakıldı. İşte son durum...
ABD Başkanı Trump’ın duyurduğu iki haftalık ateşkes anlaşması, piyasalarda dengeleri değiştirdi. Hem emtia hem de borsa tarafında sert fiyat hareketleri görüldü.
ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Ateşkes açıklamaları öncesinde düşüş eğiliminde olan altın yönünü yukarı çevirdi. Fiyatlarda hızlı bir toparlanma görüldü. Ons altın, güne 4 bin 700 dolar seviyesinden başladıktan sonra 4 bin 850 dolara kadar yükseldi. Sabah saatlerinde ise 4 bin 817 dolar civarında işlem gördü.
Gram altın da benzer bir seyir izledi. Açıklama öncesinde 6 bin 745 TL seviyesinde olan gram altın, 6 bin 950 TL’ye kadar çıktı.
Güncel altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 6.872,90 TL
Çeyrek altın: 11.833,00 TL
Yarım altın: 23.561,00 TL
Tam altın: 43.740,69 TL
Cumhuriyet altını: 46.912,00 TL