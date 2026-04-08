HABER /  EKONOMİ

Çay tiryakileri bu sabah kara haberle uyandı! Çaya okkalı zam

Çay tiryakileri bu sabah kara haberle uyandı! Çaya okkalı zam

Çay tiryakilerini üzecek haber bu sabah geldi. ÇAYKUR, sessiz sedasız yeni fiyat tarifesine geçti. Toptancı ve distribütörlere gönderilen yeni listeyle birlikte raflardaki etiketlerin değişmesi an meselesi...

2026 yaş çay sezonunun başlamasına sayılı günler kala kuru çay fiyatlarına zam geldi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 zam yaptı.

Edinilen bilgilere göre, yeni fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilmeye başlandı.

Tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 10'luk zammın 8 Nisan itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'dan ateşkese 'şartlı evet' açıklaması! Ateşkes o ülkeyi kapsamıyor
Netanyahu'dan ateşkese 'şartlı evet' açıklaması! Ateşkes o ülkeyi kapsamıyor
İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İsrailli yetkili: "İran, taleplerinden hiçbiri karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nı açıyor"
İsrailli yetkili: "İran, taleplerinden hiçbiri karşılanmadan Hürmüz Boğazı'nı açıyor"
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar düştü, euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar düştü, euro...
MGK Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki konular
MGK Beştepe’de toplanıyor! İşte masadaki konular
Halkbank ve Vakıfbank'a yeni genel müdür atandı
Halkbank ve Vakıfbank'a yeni genel müdür atandı
Osmaniye'de sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye'de sel faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
İran'dan zafer açıklaması! 'Trump'ı şartları kabul etmeye zorladık'
İran'dan zafer açıklaması! 'Trump'ı şartları kabul etmeye zorladık'
Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki yoğunluğu düzenlemeye yardımcı olacaklarını belirtti
Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki yoğunluğu düzenlemeye yardımcı olacaklarını belirtti
Bakanlıktan yeni düzenleme! İkinci elde kapsam genişliyor bu ürünlerde...
Bakanlıktan yeni düzenleme! İkinci elde kapsam genişliyor bu ürünlerde...
Trump açıkladı, İran'ı ateşkese ikna eden ülke belli oldu! Son anda devreye girdiler
Trump açıkladı, İran'ı ateşkese ikna eden ülke belli oldu! Son anda devreye girdiler
ABD basını yazdı, İran'daki pilot operasyonunda CIA'ın yeni gizli silahı kullanıldı!
ABD basını yazdı, İran'daki pilot operasyonunda CIA'ın yeni gizli silahı kullanıldı!