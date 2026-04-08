Çay tiryakileri bu sabah kara haberle uyandı! Çaya okkalı zam

Çay tiryakilerini üzecek haber bu sabah geldi. ÇAYKUR, sessiz sedasız yeni fiyat tarifesine geçti. Toptancı ve distribütörlere gönderilen yeni listeyle birlikte raflardaki etiketlerin değişmesi an meselesi...
2026 yaş çay sezonunun başlamasına sayılı günler kala kuru çay fiyatlarına zam geldi.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 10 zam yaptı.
Edinilen bilgilere göre, yeni fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilmeye başlandı.
Tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 10'luk zammın 8 Nisan itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.