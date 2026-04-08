Ateşkes kararı sonrası İran'daki adada patlama sesleri

ABD Başkanı Trump, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıyı 2 hafta süreli olarak durdurmayı kabul ediyorum. İki haftalık süre, anlaşmanın son haline getirilmesini ve tamamlanmasını sağlayacak. İran ile uzun vadeli barışa ilişkin kesin bir anlaşmaya yaklaştık" açıklamasını yaptı. Netanyahu ise 2 haftalık ateşkesi destekledikleri ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu. Öte yandan İran'daki bir adada patlama sesleri duyulduğu aktarılıyor...

İran'ın Basra Körfezi etrafındaki tesisler ve Lavan rafinerisinde patlamalar duyuldu. İran basını Mehr haber ajansı patlamaları doğruladı.

Mehr ajansı patlamaların sebebinin araştırdığını vurguladı. Patlamalar Sirri adasında yaşanırken bölgedeki diğer tesislerden de dumanların yükseldiği görüldü.

İranlı kaynaklar ateşkes şartlarına uyulması gerektiğini önemle vurguladı ve şartlara uyulmaması halinde savaşın süreceğini belirtti.

KUVEYT VE BAE'DE 'İRAN İHA SALDIRISI'

Bu olaydan sonra Kuveyt'de patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Kuveyt ordusu bu olay üzerine TSİ 12:38'de açıklama yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri de X üzerinden İHA saldırılarına karşılık verdiklerini duyurdu.

Açıklamada "Kuveyt hava savunma güçleri, bugün sabah saat 08.00'den bu yana, Kuveyt Devletini hedef alan yoğun bir düşman İran saldırı dalgasıyla mücadele etmektedir; bu saldırılarda (28) adet insansız hava aracı önlenmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında "Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, birçoğu ülkenin güneyindeki hayati petrol tesislerini ve elektrik santrallerini hedef alan çok sayıda düşmanca insansız hava aracını durdurmayı başardı. Bu saldırılar, petrol altyapı tesislerinde, elektrik santrallerinde ve su arıtma tesislerinde önemli maddi hasara yol açtı. Ordu Genelkurmay Başkanlığı, bu hain saldırı girişimlerini izlemek ve bunlara karşı koymak için tüm çabalarını sürdüreceğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

BAE Savunma Bakanlığı ise X üzerinden "hava savunma sistemleri şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına müdahale ediyor. Savunma Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, BAE hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını önlemesinin sonucu olduğunu doğrulamaktadır" paylaşımını yaptı.

İsrail ve ABD'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.