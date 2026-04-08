İran'dan net mesaj! "Kabul edilmezse anlaşma olmayacak"

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin görüşmeyi kabul ettiği İran'ın 10 maddelik teklifinin müzakerelerde kabul edilmemesi halinde anlaşma olmayacağını söyledi.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Yardımcısı Nikzad, katıldığı devlet televizyonundaki bir programda açıklamalarda bulundu.

"10 şart kabul edilmezse..."

ABD'nin 15 maddelik teklifine karşılık İran'ın sunduğu 10 maddelik teklifinin müzakerelerin temeli olacağını söyleyen Nikzad, "10 şart kabul edilmezse, Devrim Rehberi (Ayetullah Mücteba Hamaney) imzaya izin vermeyecek. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Devrim Rehberi'nden bu 10 şart için izin almıştır." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü kabul ettiğini belirten Nikzad, "Belirlenen şartlar arasında her türlü saldırganlığın tamamen sona ermesi, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, İran ile Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması ve İran'ın kayıplarının tazmin edilmesi yer almaktadır." diye konuştu.

"Ülkeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz"

Nikzad, Mecliste savaş sonrası koşulları dikkate aldıklarını belirterek, "Meclis Başkanı'nın da görüşüyle ​​bütçede reformlar yapılacak ve Allah'ın lütfuyla ülkeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz." dedi.

Hürmüz Boğazı

İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzad, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin savaş öncesi duruma dönmeyeceğini ifade ederek, Boğaz'dan geçen gemilerdeki petrolden varil başına ücret almayı planladıklarını belirtti.