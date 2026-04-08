İran'dan net mesaj! "Kabul edilmezse anlaşma olmayacak"

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin görüşmeyi kabul ettiği İran'ın 10 maddelik teklifinin müzakerelerde kabul edilmemesi halinde anlaşma olmayacağını söyledi.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Yardımcısı Nikzad, katıldığı devlet televizyonundaki bir programda açıklamalarda bulundu.

"10 şart kabul edilmezse..."

ABD'nin 15 maddelik teklifine karşılık İran'ın sunduğu 10 maddelik teklifinin müzakerelerin temeli olacağını söyleyen Nikzad, "10 şart kabul edilmezse, Devrim Rehberi (Ayetullah Mücteba Hamaney) imzaya izin vermeyecek. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Devrim Rehberi'nden bu 10 şart için izin almıştır." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü kabul ettiğini belirten Nikzad, "Belirlenen şartlar arasında her türlü saldırganlığın tamamen sona ermesi, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, İran ile Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması ve İran'ın kayıplarının tazmin edilmesi yer almaktadır." diye konuştu.

"Ülkeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz"

Nikzad, Mecliste savaş sonrası koşulları dikkate aldıklarını belirterek, "Meclis Başkanı'nın da görüşüyle ​​bütçede reformlar yapılacak ve Allah'ın lütfuyla ülkeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz." dedi.

Hürmüz Boğazı

İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzad, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin savaş öncesi duruma dönmeyeceğini ifade ederek, Boğaz'dan geçen gemilerdeki petrolden varil başına ücret almayı planladıklarını belirtti.

İran'ın sunduğu 10 madde

Tahran yönetiminin sunduğu 10 madde "Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması, direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi, ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması, İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi, tüm birincil ve ikincil yaptırımlar ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması, İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması ve tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması" şeklinde sıralandı.

İlgili Haberler
15 günlük ateşkes ilan edildi Trump, İran ve Netanyahu'dan açıklama
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Motorin ve benzin fiyatları altüst oldu! Dev zamma devasa indirim geliyor
Foto Galeri Motorin ve benzin fiyatları altüst oldu! Dev zamma devasa indirim geliyor Galeriye Gözat
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama:
Ateşkes sonrası Netanyahu İsrail'de muhalefetin hedefi oldu
The Economist'ten ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin çarpıcı yazı
Ömer Çelik'ten 'Geçici ateşkes' açıklaması: Bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz
Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik ve Hayat Hasar Genel Müdür Yardımcılığı’na yeni atama
NATO'nun kalbine Çin hançeri... Yunan albay "Truva Atı" çıktı!
Savaş Dubai konut piyasasını vurdu sokaklar boş oteller ıssız satışlar dibe vurdu
Otomobil devrildi! Feci kazada ölenler var
İşçi WhatsApp yazışmaları nedeniyle işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal karar
Dışişleri Bakanlığı'ndan geçici ateşkese ilişkin ilk açıklama
Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu!
