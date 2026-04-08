Tarsus’ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan ve kaya yığınına çarpan otomobilde bulunan Uzman Çavuş Fatih Kılıç ile Elif Karabacak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Tarsus ilçesi Yunusemre Mahallesi yakınlarında dün gece saatlerinde meydana gelen feci kaza, bir aileyi ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, Yunusemre Mahallesi’nden Atalar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Fatih Kılıç (25) idaresindeki 01 SK 034 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

KAYA YIĞININA ÇARPARAK DURABİLDİ

Savrulan otomobil, defalarca takla attıktan sonra yol kenarında yığın halinde bulunan kayalara şiddetle çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza mahallinde yaptığı incelemede, 25 yaşındaki sürücü Fatih Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Araç içerisinde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Karabacak (26), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Otomobilde bulunan diğer yolcular T.K. (29) ve F.A. (23) ise çevredeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair incelemelerin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Kazanın meydana geldiği güzergahta güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ve polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için teknik inceleme başlattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Uzman Çavuş Fatih Kılıç’ın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından memleketine uğurlanmak üzere morga kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Beklenen karar çıktı
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Beklenen karar çıktı
TCMB savaş döneminde 50 milyar dolar döviz sattı
TCMB savaş döneminde 50 milyar dolar döviz sattı
TFF'den Mircea Lucescu kararı! Tüm liglerde uygulanacak
TFF'den Mircea Lucescu kararı! Tüm liglerde uygulanacak
İran basını duyurdu: Basra Körfezi'ndeki Siri Adası'nda patlamalar oldu
İran basını duyurdu: Basra Körfezi'ndeki Siri Adası'nda patlamalar oldu
Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 42,3 milyon lira ceza
Meyve ve sebzedeki fahiş fiyat artışına 42,3 milyon lira ceza
İran'dan net mesaj! "Kabul edilmezse anlaşma olmayacak"
İran'dan net mesaj! "Kabul edilmezse anlaşma olmayacak"
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama:
İletişim Başkanı Duran'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama:
Ateşkes sonrası Netanyahu İsrail'de muhalefetin hedefi oldu
Ateşkes sonrası Netanyahu İsrail'de muhalefetin hedefi oldu
The Economist'ten ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin çarpıcı yazı
The Economist'ten ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin çarpıcı yazı
Ömer Çelik'ten 'Geçici ateşkes' açıklaması: Bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz
Ömer Çelik'ten 'Geçici ateşkes' açıklaması: Bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz
Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik ve Hayat Hasar Genel Müdür Yardımcılığı’na yeni atama
Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik ve Hayat Hasar Genel Müdür Yardımcılığı’na yeni atama