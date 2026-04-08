Tarsus’ta feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan ve kaya yığınına çarpan otomobilde bulunan Uzman Çavuş Fatih Kılıç ile Elif Karabacak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Abone ol

Tarsus ilçesi Yunusemre Mahallesi yakınlarında dün gece saatlerinde meydana gelen feci kaza, bir aileyi ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, Yunusemre Mahallesi’nden Atalar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Fatih Kılıç (25) idaresindeki 01 SK 034 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

KAYA YIĞININA ÇARPARAK DURABİLDİ

Savrulan otomobil, defalarca takla attıktan sonra yol kenarında yığın halinde bulunan kayalara şiddetle çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza mahallinde yaptığı incelemede, 25 yaşındaki sürücü Fatih Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Araç içerisinde bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Karabacak (26), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Otomobilde bulunan diğer yolcular T.K. (29) ve F.A. (23) ise çevredeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair incelemelerin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Kazanın meydana geldiği güzergahta güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ve polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek için teknik inceleme başlattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Uzman Çavuş Fatih Kılıç’ın naaşı, otopsi işlemlerinin ardından memleketine uğurlanmak üzere morga kaldırıldı.