Eşref Rüya'nın Kadir'ine şok! Filistin çıkışı sonrası İsrailli bakan tehdit etti
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüyada canlandırdığı karakterle dikkat çeken Görkem Sevindik, Filistinli esirlere ilişkin sosyal medya paylaşımı sonrası yeniden gündeme geldi.
Görkem Sevindik, son dönemde Eşref Rüya dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncular arasında yer alıyor. Kanal D’nin resmi oyuncu sayfasına göre Sevindik, dizide Kadir Yanık karakterine hayat veriyor. Karakter, örgüt içindeki güçlü ve hırslı yapısıyla öne çıkıyor. Kanal D’de yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisinde Kadir Baba karakteriyle dikkat çeken Sevindik, Filistinli esirlere ilişkin yaptığı paylaşım sonrası gündeme geldi. Bunun ardından, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in oyuncuyu hedef alan açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu gelişmeyle birlikte “Görkem Sevindik kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları da en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Daha önce Kurtlar Vadisi Pusu, Söz, Ramo ve birçok yapımda rol alan Görkem Sevindik, başarılı oyunculuk performansıyla televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor.
İSRAİLLİ BAKAN'DAN TEHDİT
İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Sevindik'i hedef aldı. Gvir yaptığı paylaşımda "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." dedi.
Görkem Sevindik CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu. Sevindik şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilen bazı insanların otobüslere bindirilişini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını gördüm. Benim de evladım var. Empati yaptım. Duygusal bir an yaşadım. Böyle bir zulme vicdan sahibi insan olarak karşıyım. Kendimce tepki göstermek istedim ve paylaşım yaptım. Beni boykot ediyorlar. İçerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar. Benim için fark etmez. Tepkimin arkasındayım. Zulme karşıyız." Soykırımcı bakanın tehdidine de cevap veren Sevindik "Bürokrasinin girmesi beni ilgilendirmiyor. Ben bir sanatçı ve baba olarak duygumu paylaştım." dedi.