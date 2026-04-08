BAE'den kırmızı alarm: İran'dan gelen füze müdahale ediyoruz

BAE Savunma Bakanlığı, ülke genelinde yankılanan patlama seslerinin ardından acil bir güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık, İran'dan gelen balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hava savunma sistemlerinin aktif olarak müdahale ettiğini duyurarak, halkı düşen şarapnel parçalarına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Orta Doğu'daki savaş alevleri Körfez'e sıçramaya devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kritik bir son dakika açıklaması geldi. BAE Savunma Bakanlığı, hem Arapça hem de İngilizce olarak yayımladığı resmi "Acil Durum" bildirisiyle, ülkeye yönelik hava saldırılarının başladığını doğruladı. Gece duyurulan ateşkes anlaşmasına rağmen, BAE'den saldırıların sürdüğünün açıklanması dikkat çekti.

Bakanlığın yayımladığı uyarının Arapça metninde saldırıların doğrudan "İran'dan" geldiği belirtilirken, ülke genelinde büyük paniğe neden olan şiddetli seslerin kaynağına da açıklık getirildi.

"DUYULAN SESLER SAVUNMA SİSTEMLERİMİZİN OPERASYONUDUR"

Halkı sakin olmaya davet eden Savunma Bakanlığı, duyulan seslerin bir hedef isabeti olmadığını, BAE hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'ları havada imha etmesi (önleme operasyonları) neticesinde oluştuğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BAE Hava Savunma sistemleri, füze ve İHA tehditlerine aktif olarak müdahale etmektedir. Savunma Bakanlığı, ülke genelinde duyulan seslerin devam eden müdahale operasyonlarının bir sonucu olduğunu doğrulamaktadır."

DÜŞEN PARÇALARA KARŞI 3 KRİTİK UYARI

Havada vurulan füze ve İHA'lardan geriye kalan tehlikeli maddelere karşı vatandaşların son derece dikkatli olması istenen bildiride, yetkili makamların güvenlik talimatlarına harfiyen uyulması talep edildi. Bakanlık halkı şu üç konuda kesin bir dille uyardı:

Yaklaşmayın ve Dokunmayın: Başarılı hava önlemeleri sonucu yeryüzüne düşen hiçbir enkaza, şarapnele veya parçaya kesinlikle yaklaşılmamalı ve dokunulmamalıdır.

Fotoğraf Çekmeyin: Güvenlik ve askeri prosedürler gereği, düşen parçaların veya olay yerinin fotoğrafının çekilmesi / görüntülenmesi yasaktır.

999'u Arayın: Durumun uzman ekiplerce değerlendirilebilmesi için herhangi bir parça görüldüğünde derhal 999 numaralı acil ihbar hattı aranarak bilgi verilmelidir.