Hamaney'in Danışmanı Velayeti'den uyarı!

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin İran'ın şartlarını müzakereler için temel alıp ateşkesi kabul etmesinin Washington için "stratejik yenilgi" olduğunu ifade ederek, ateşkesin ihlal edilmesine karşı kesin ve caydırıcı bir yanıt vereceklerini söyledi.

Velayeti, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı açıklamayla, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde, İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

"En yüksek hazırlık seviyesindedir"

ABD'nin İran'ın şartlarını temel alarak ateşkesi kabul etmesinin Washington için "stratejik yenilgi" olduğu değerlendirmesinde bulunan Velayeti, "İran Silahlı Kuvvetleri, ilk günden bu yana olduğu gibi, en yüksek hazırlık seviyesindedir ve İbrani-Arap-Amerikan cephesinin ateşkesi ihlalinde herhangi bir hesaplama hatasına karşı kesin ve caydırıcı bir yanıt verecektir." ifadelerini kullandı.