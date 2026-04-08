Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.

Ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz. Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz. Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir."

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İlgili Haberler
İran ile ateşkes sonrası Trump'tan "tarihi zafer kazandık" açıklaması Ateşkes sonrası eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent'ten İsrail uyarısı
İran ile ateşkes sonrası Trump'tan "tarihi zafer kazandık" açıklaması
İran ile ateşkes sonrası Trump'tan "tarihi zafer kazandık" açıklaması
Göztepe Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Göztepe Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Ateşkes sonrası eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent'ten İsrail uyarısı
Ateşkes sonrası eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent'ten İsrail uyarısı
Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı: Taraftarı mest edecek o hamle
Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı: Taraftarı mest edecek o hamle
SGK tebliği ile bazı ilaçlar geri ödeme listesine alındı
SGK tebliği ile bazı ilaçlar geri ödeme listesine alındı
Vodafone "Memnunbüsler" ile kullanıcılara 20 milyon liralık fayda sağlandı
Vodafone "Memnunbüsler" ile kullanıcılara 20 milyon liralık fayda sağlandı
MediaMarkt Türkiye'den "Kapıda Cihaz Geri Alım" hizmeti
MediaMarkt Türkiye'den "Kapıda Cihaz Geri Alım" hizmeti
Hamaney'in Danışmanı Velayeti'den uyarı!
Hamaney'in Danışmanı Velayeti'den uyarı!
Özgür Özel'den ara seçime kapıyı kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
Özgür Özel'den ara seçime kapıyı kapatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
Ateşkes kararı sonrası İran'daki adada patlama sesleri
Ateşkes kararı sonrası İran'daki adada patlama sesleri
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, geçici ateşkes anlaşmasını değerlendirdi
İsrailli Bakan'ın tehditlerine Hakim Ziyech'ten tokat gibi cevap
İsrailli Bakan'ın tehditlerine Hakim Ziyech'ten tokat gibi cevap