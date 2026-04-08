MediaMarkt Türkiye'den "Kapıda Cihaz Geri Alım" hizmeti

MediaMarkt Türkiye, İstanbul'a özel "Kapıda Cihaz Geri Alım" (Buyback) hizmetini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt Türkiye, müşteri deneyimini güçlendiren ve online alışveriş süreçlerini kolaylaştıran hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

"Kapıda Eski Cihaz Geri Alım" hizmeti sayesinde müşteriler, eski akıllı telefonlarını evlerinden çıkmadan teslim edebiliyor, adreste yapılan değerleme sonrası onay vermeleri halinde değerleme sonrası belirlenen cihaz bedeli kısa sürede banka hesaplarına yatırılıyor.

MediaMarkt Türkiye'nin sunduğu yeni hizmet ile müşteriler, internet sitesi üzerinden eski cihazları için çevrim içi ön değerleme yaparak süreci başlatabiliyor. Satın alma sürecinde ise teslimat seçeneği olarak "Kapıda Teslim"i seçmek gerekiyor.

Müşteriler, iş ortağı ekipler tarafından 24 saat içinde aranarak randevu oluşturuluyor. Belirlenen gün ve saatte adrese gelen yetkili ekip, cihazın son kontrolünü yapıyor ve müşterinin onayı sonrası cihaz teslim alınıyor. Onaylanan geri alım bedeli ise 24 saat içerisinde müşterinin IBAN hesabına aktarılıyor.

MediaMarkt Türkiye'nin yeni hizmeti, bu süreci kolaylaştırarak müşterilere evlerinden çıkmadan eski cihazlarını değerlendirme fırsatı sunuyor. Böylece müşteriler hem yeni cihazlarına daha kolay geçiş yapabiliyor hem de mevcut cihazlarını hızlı ve güvenli şekilde nakde çevirebiliyor.

Yeni hizmet kapsamında sunulan hızlı süreç ile müşteriler, randevu oluşturulmasından ödeme alınmasına kadar olan tüm adımları kısa sürede tamamlayabiliyor. Adreste yapılan nihai değerleme sayesinde şeffaf bir deneyim sunulurken, teklifin müşteri tarafından onaylanmasının ardından ödeme sürecinin 24 saat içerisinde tamamlanması, hizmeti öne çıkaran önemli avantajlar arasında yer alıyor.

MediaMarkt Türkiye, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hizmeti, gelecek dönemde farklı şehirlerde de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Şirket, sunduğu bu yeni hizmet ile teknolojik ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasını destekleyerek daha sürdürülebilir bir tüketim modeline katkı sağlamayı ve müşterilerini de teşvik etmeyi amaçlıyor.