İran ile ateşkes sonrası Trump'tan "tarihi zafer kazandık" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin ardından, İran'da askeri açıdan tüm amaçlarına ulaştıklarını ve "tam bir zafer kazandıklarını" savundu.

Trump, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkesin ilan edilmesinin ardından Sky News muhabirine telefonda değerlendirmelerde bulundu.

İran'da askeri açıdan tüm amaçlarına ulaştıklarını ileri süren Trump, burada "tam bir zafer kazandıklarını" söyledi.

Trump, Tahran yönetiminin sunduğu 10 maddelik planın müzakerelere olanak sağladığını ifade ederek, maddelerin çok iyi olduğunu ve çoğunun tamamen ele alındığını belirtti.

İran'ın taleplerini "aşırı" olarak nitelendiremeyeceğini kaydeden Trump, ateşkes ve müzakerelerin devam etmemesi halinde askeri operasyonları sürdüreceklerini dile getirdi.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İran'ın 10 maddelik planı

İran’a yönelik savaşın süresiz ve tamamen sona erdirilmesi

ABD’nin Lübnan, Irak ve Yemen dahil tüm cephelerde saldırılarını durdurması

ABD askeri güçlerinin bölgedeki tüm üslerden çekilmesi

Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin İran ordusuyla koordineli şekilde sağlanması

Boğazda güvenli ve serbest seyrüsefer için yeni protokol oluşturulması

İran’ın yeniden inşası için tazminat ödenmesi

Tüm yaptırımların ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması

Dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması

İran’ın nükleer silah edinmeme taahhüdü

Tüm şartların kabulüyle birlikte derhal ateşkes ilanı

