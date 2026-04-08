BIST 13.575
DOLAR 44,49
EURO 52,12
ALTIN 6.869,10
HABER /  SPOR

Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculardan Cerny ile Agbadou, kurula gönderildi.

Abone ol

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, çeşitli sebeplerden PFDK'ye gönderildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculardan Vaclav Cerny, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak kurula gönderilirken, siyah-beyazlı futbolcu Emmanuel Agbadou ise hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Müşavirlik, Trabzonsporlu futbolcu Boran Başkan'ı talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderdi.

Kasımpaşalı oyuncu Cafu ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.

Trendyol 1. Lig sevkleri

Trendyol 1. Lig kulüplerinden Arca Çorum FK, Ankara Keçiörengücü, Vanspor FK, Sarıyer, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Sivasspor ve Amed Sportif Faaliyetler, çeşitli nedenlerden PFDK'ye gönderildi.

Futbolculardan Adana Demirsporlu Yücel Gürol, Manisa FK'li Bobby Adekanye ve Bolusporlu Dean Liço da tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama!
ABD Başkanı Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama!
Bakan Tekin duyurdu: Okullarda Milli Takım için marş yarışması başladı
Bakan Tekin duyurdu: Okullarda Milli Takım için marş yarışması başladı
Davutoğlu'ndan geçici ateşkese ilişkin dikkat çeken sözler
Davutoğlu'ndan geçici ateşkese ilişkin dikkat çeken sözler
Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme yardımı
Aslan kükremesinden kedi miyavlamasına! İsrail gazetesi, Washington ve Tel Aviv yönetimlerini eleştirdi
Aslan kükremesinden kedi miyavlamasına! İsrail gazetesi, Washington ve Tel Aviv yönetimlerini eleştirdi
Rusya, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Rusya, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin açıklama
Eski eşini öldürdü! Bodrum'daki dehşette verilen ceza belli oldu
Eski eşini öldürdü! Bodrum'daki dehşette verilen ceza belli oldu
İran ile ateşkes sonrası Trump'tan "tarihi zafer kazandık" açıklaması
İran ile ateşkes sonrası Trump'tan "tarihi zafer kazandık" açıklaması
Göztepe Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Göztepe Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Ateşkes sonrası eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent'ten İsrail uyarısı
Ateşkes sonrası eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent'ten İsrail uyarısı
Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı: Taraftarı mest edecek o hamle
Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı: Taraftarı mest edecek o hamle