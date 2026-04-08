Aksa Jeneratör'den yeni ürünleriyle enerji çözümlerine katkı

Aksa Jeneratör, farklı kullanım alanlarının ihtiyaçlarına yanıt veren yeni ürün gruplarıyla enerji çözümleri portföyünü genişletiyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Jeneratör, Powerbox ailesinden Welight ve GreenTech Serisi'ne, Telekom ürününden kompozit çatı çözümüne uzanan yeni ürünler, yüksek performans, kullanım kolaylığı ve verimli çalışma özellikleriyle öne çıkıyor.

Aksa Jeneratör, performans, dayanıklılık ve kullanım kolaylığını bir araya getiren yeni nesil ürünleriyle güvenilir ve sürdürülebilir enerji çözümleri sunmayı hedefliyor. Farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ürünler, sahada kesintisiz ve güvenilir kullanım sağlarken operasyonel verimliliği artırıyor.

Şirketin yeni Powerbox ailesi, 5,5-75 kVA güç aralığına sahip ürünleriyle dayanıklılık, güvenilir performans ve kompakt yapıyı bir arada sunuyor. Toplam 11 üründen oluşan seri, yer tasarrufu sağlayan yapısıyla dikkati çekiyor.

Aksa Jeneratör tarafından sahada hızlı çözüm gerektiren uygulamalar için geliştirilen Welight ise hafif yapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla farklı kullanım alanlarında esnek ve pratik kullanım imkanı sunuyor. İnşaat, maden, afet ve lojistik sahaları gibi kesintisiz aydınlatmanın kritik olduğu alanlara yönelik geliştirilen ürün, IP65 korumalı LED sistemiyle 30 bin saat kesintisiz aydınlatma sağlayabiliyor.

Maksimum 80 kilometre hızla taşınabilen, çekme kancası ve tekerlekli yapısıyla mobilite sağlayan Welight, 62 desibel seviyesindeki sessiz çalışma özelliği ve bakım kolaylığı sunan kabin tasarımıyla operasyonel süreçleri destekliyor.

Aksa Jeneratör'ün sürdürülebilirlik odağıyla geliştirdiği GreenTech Serisi ise enerji verimliliğini önceliklendirirken daha düşük çevresel etkiyle yüksek performans sunacak şekilde tasarlandı.

EPD ve LCA sertifikalarına sahip seri kapsamında üretimde geri dönüştürülmüş sac ve yüzde 40'a varan geri dönüştürülebilir bileşenler kullanılıyor. Pano ekipmanlarında zeytin çekirdeğinden üretilmiş biyoplastik malzemelerin tercih edilmesi de çevresel ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Yeni Telekom ürünü ise kompakt kabin yapısı ve yüksek hacimli yakıt deposuyla başta telekomünikasyon sektörü olmak üzere farklı alanlarda kesintisiz enerji ihtiyacına çözüm sunuyor.

Tek parça kompozit yapı teknolojisiyle geliştirilen yeni çatı çözümü ise jeneratörlerde dayanıklılığı artırarak uzun ömürlü kullanım avantajı sağlıyor. Zorlu çevre koşullarına karşı daha yüksek direnç sunan çözümün, jeneratörlerin performansını ve kullanım ömrünü artırması hedefleniyor.