İşçi WhatsApp yazışmaları nedeniyle işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal karar

İşçi WhatsApp yazışmaları nedeniyle işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin, şirkete ait telefon üzerinden iş arkadaşları ve patronu hakkındaki yazışmaları gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesini haksız buldu.

Dairenin kararına göre, bir mühendis, çalıştığı şirket tarafından işten çıkarılmasının ardından iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini, kendisine zimmetlenen cep telefonunun kişisel verilerini temizleyemeden kendisinden alınarak okunduğunu ve kişisel veri ihlali yapıldığını, kıdem, ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, prim, asgari geçim indirimi, kötü niyet tazminatı ve manevi tazminat alacaklarının davalıdan tahsilini talep ederek dava açtı.

Davalı şirket, eski çalışanlarından kendisine zimmetlenen cep telefonunun talep edildiğini, telefondaki incelemede sadece iş görüşmesi yapması için verilen telefonla davacının şirket ve rakip firma çalışanları ile yaptığı mesajlaşmalarda şirket patronu ile çalışma arkadaşları hakkında hakaretlerinin tespit edildiğini bildirdi. Şirket, söz konusu yazışmaların tutanak altına alındığını, işçinin alacağının da bulunmadığını belirterek, davanın reddini talep etti.

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, şirketin, davacının telefonda bulunan özel hayatı oluşturan, başkalarıyla yaptığı mesajlaşmalarını okuma, bunları tutanak altına alma ve bunları fesih gerekçesi yapma hakkı bulunmadığından yapılan feshin haksız olduğuna hükmetti. Mahkeme, davacının WhatsApp mesajları okunarak, özel hayatın gizliliğinin de ihlal edildiğini tespit ederek, işçinin manevi tazminata hak kazandığına karar verdi.

İstinaf uygun buldu, Yargıtay onadı

Davalı şirketin istinaf başvurusu üzerine dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine geldi. Daire, usul ve esas yönünden yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Şirketin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları ile mahkemenin gerekçesi kapsamında verilen kararı hukuka uygun bularak onadı.

Kararda, "Temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370/1 hükmü uyarınca onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

