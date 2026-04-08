NATO'nun kalbine Çin hançeri... Yunan albay "Truva Atı" çıktı!

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bir albay, NATO'nun en hassas verilerini Çin'e servis ettiği iddiasıyla kelepçelendi. Tutuklanan üst düzey subayın, ittifakın kritik bilgilerini sızdırdığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Üniformalı ihanetin detayları dünyayı sarstı.

NATO kanallarından paylaşılan bilgilere göre, skandalın perde arkasında sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden kurulan bir temas yatıyor. Malezya merkezli bir danışmanlık şirketinin bu uygulama üzerinden irtibat kurduğu Yunan albayın, firmanın düzenlediği Çin gezisine katıldığı tespit edildi. Söz konusu seyahat sırasında Çin istihbaratı tarafından devşirildiği belirlenen albayın, bu aşamadan sonra NATO'nun gizli verilerini sızdırdığı ortaya çıktı.

KRİTİK BİLGİLERİ SATMIŞ

Yunan albayın Çin'deki görüşmelerin ardından Çin istihbarat elemanları ile Yunanistan'da da görüşmeler yaptığı, NATO'nun gizli projelerini ve kritik öneme sahip teknolojileri hakkındaki bilgileri para karşılığı sattığı tespit edildi.

Ödemeleri kripto para ile aldığı belirtilen albay, NATO'nun Yunan makamlarını uyarması ve diğer müttefik ülkeleri de bilgilendirmesi üzerine tutuklandı. Yunan albayın tutuklandıktan sonra hakkındaki iddiaları kabul ettiği ve Çin için casusluk yaptığını itiraf ettiği belirtildi. 

