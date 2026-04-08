Kış bu gece yeniden geliyor! AKOM duyurdu sıcaklıklar çakılacak
AKOM İstanbul için kritik hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği ve sağanak yağışın kent genelinde günlerce devam edeceği bildirildi. İşte İstanbul'da etkili olması beklenen hava durumu...
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yaptığı açıklama ile İstanbul için sağanak ve soğuk hava uyarısında bulundu.
Yapılan değerlendirmede İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği bildirildi. Bugünden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar aniden düşüşe geçecek, sağanak ve fırtına kenti esir alacak.
İSTANBUL'A KIŞ GELİYOR
Yapılan değerlendirmede bugün havanın soğumaya başlayacağı belirtilirken, bu değerlerin cuma gününe kadar 10 derecenin altına düşeceği bildirildi. Sağanak ve fırtınanın da etkili olması beklenirken, İstanbul'da kış havalarının görülmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK
AKOM yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü bugün itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.