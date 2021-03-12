Vanlı anneler evlatları için HDP il binasına yürüdü bunlar Amerika uşaklarıdır

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, üçüncü kez HDP il binasına yürüyüp burada eylem yaptı.

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Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 10 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Dağları kurtlara kuşlara bırakın’, ‘Evlat nöbetindeyiz’, ‘Çocuklarımızı istiyoruz’, ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak’, ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün', ‘Anneler nöbette' ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Çocuğu 7 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Tahsin Ertaş isimli baba, “7 senedir bunlar benim çocuğumu götürmüşler. Bunlar Amerika uşaklarıdır. Allah, HDP’yi kahretsin. Ben oğlumu istiyorum. Çocuklarımız gelene kadar eylemimiz devam edecek” dedi.

Özalp ilçesinden gelen Fevzi Yağmur ise Kürt olduğunu vurgulayarak, “Ben Kürt oğlu Kürdüm ama şerefli Kürdüm. Ben kimseyi kandırmıyor, kimsenin kanını içmiyorum. Bu HDP’liler, 35 senedir çocuklarımızı kandırıp Amerika’ya satmış, onların kanını içiyorlar. Yaklaşık 2 hafta önce Amerika 250 TIR malzeme, mermi, dolar gönderdi. İran’a gitmedi, Irak’a gitmedi, Suriye’ye gitmedi, hepsi Kandil’e gitti. O mermilerin hepsini kime sıkacaklar? Türk polisine, askerine, kahramanlarına sıkmak için gönderdiler. Bunlar kendilerini kaybettiler, Amerika’nın evladı oldular. Allah’ı sevmiyorlar, Türkiye Cumhuriyeti’ni sevmiyorlar. Bunlar Amerika uşaklarıdır. Rabbim devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Öte yandan HDP il binasının bahçesinde toplanan partililer ise yüksek sesli Kürtçe müzik çalarken, boş tenekelere vurarak annelerin feryadını bastırmaya çalıştı.