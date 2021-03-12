Sason'da 2 öğrencinin öldüğü kaza! 4 öğretmen açığa alındı

BATMAN'ın Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu öğrenci Yasemin (16) ve Selim Barlık (18) kardeşlerin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si müdür 4 öğretmen açığı alındı.

Abone ol

Batman'ın Sason ilçesinde öğrencileri taşıyan Eşref Yavuz, 72 BC 774 plakalı ve 14 kişi kapasiteli servis minibüsüne iddiaya göre, bölgede çalışan tekstil işçilerini de aldı. Yavuz'un yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, öğrenci Yasemin ve Selim Barlık kardeşler yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Eşref Yavuz, tutuklandı.

Kazaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler Sason ilçesinde inceleme başlattı. Müfettişler, yaptıkları incelemede kazada ihmalleri bulunduğu tespit edilen Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayten Türk, Sason İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Özmen ve okul müdür yardımcıları Ahmet Kaplan ile Murat Kahraman açığa alındı.