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Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'la yolları ayrılan Faslı futbolcu Younes Belhanda, İstanbul’u çok seviyor. Aykut Kocaman’ın çok istediği Faslı oyuncu Başakşehir’e gidebilir.

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Galatasaray, 335 bin Euro para cezası verdiği Younes Belhanda'nın sözleşmesini 4 maddeye dayandırarak haklı olarak tek taraflı feshetti. Taraftarla yaşadığı kavgalar, yönetimle arasındaki sahte imza polemiği ve son zemin vukuatına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in bile kurtaramadığı Belhanda'nın sonu oldu.

Geçen yıl İstanbul'dan ev satın alan, parkelerini bile uzun süre yaşayacağını düşünerek değiştiren Faslı 10 numara, transferde önceliğini Başakşehir'e verdi. 

İyi ilişkiler kurdu
Belhanda'nın menajeri William D'Avila ara transferde Yeni Malatya'dan Youssouf Ndayishimiye'yi Medipol Başakşehir'e getirdi ve iyi ilişkiler kurdu. 

Aykut Kocaman çok beğeniyor
Alex'i F.Bahçe'den gönderdiği dönemden beri Belhanda'yı beğenen Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da bu transfere olumlu yaklaşacağı ifade ediliyor. Yıldız oyuncunun maaş beklentisi ise yıllık 1.5 milyon Euro.

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