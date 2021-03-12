Diyanet'ten 2021 fitre miktarı açıklaması! Fitrenin 30 lira olduğu iddia edilmişti

2021 yılı fitre miktarının 30 lira olduğu iddia edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı bu iddiayı yalanladı fitre miktarının gelecek hafta açıklanacağı bildirdi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı medya organlarında bu yılın fitre miktarının açıklandığına dair yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirerek, fitre miktarının gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması önümüzdeki hafta paylaşılacaktır."