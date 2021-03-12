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HABER /  POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan hükümete 'Mısır' desteği

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi noktasında adım atılmak istendiğini ifade etmesini çok olumlu karşılıyoruz" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erbakan, partisinin şu anda bulunduğu konum ile anketlerde yansıtılan durumu arasında çok ciddi bir çelişki olduğunu söyledi.

"Hükümeti destekliyoruz''
Erbakan, Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinin de önem arz ettiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesi noktasında adım atılmak istendiğini ifade etmesini çok olumlu karşılıyoruz. Hükümeti bu noktada elbette destekliyoruz. Mısır ile olan tarihi birlikteliğimiz aynı zamanda Mısır’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’den sonra en uzun kıyıya sahip olması ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili olarak Mısır’la olan iş birliğimizin büyük önem arz etmesi bu noktada Mısır’la bir normalleşme çabası adımı son derece faydalı olacaktır. Yine Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi Yunanistan’ın yalnızlaştırmaya yönelik Mısır'la ortak hareket edip, ortak adımlar atmasının önüne geçilmesi, Mısır'la Türkiye’nin ilişkilerinin geliştirilmesi bu noktada büyük önem arz etmekte. Dış politikada günübirlik birtakım yaklaşımlar sergilemek iç politikada işimize yarayacağını düşündüğümüz birtakım çıkışlar, hamleler yapmak orta ve uzun vadede dış politikada ülkemizin, milletimizin menfaatlerine aykırı sonuçlar doğurabilir." diye konuştu.

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