BIST 2.434
DOLAR 17,38
EURO 17,52
ALTIN 971,81
HABER /  GÜNCEL

Van'da tonlarca sahte içki ele geçirildi

Van'da tonlarca sahte içki ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 32 bidon içinde 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de kadının minibüsten düşüp ölmesine sebep olan sürücü tutuklandı
Mersin'de kadının minibüsten düşüp ölmesine sebep olan sürücü tutuklandı
Interpol'un her yerde aradığı uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı! Sınır dışı edildi
Interpol'un her yerde aradığı uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı! Sınır dışı edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
Boray Uras hayatını kaybetti! Kaybettiği kızı için yaptığıyla Türkiye'yi harekete geçirmişti
Boray Uras hayatını kaybetti! Kaybettiği kızı için yaptığıyla Türkiye'yi harekete geçirmişti
Avcılar açıklarında tekne kurtarıldı
Avcılar açıklarında tekne kurtarıldı
Acı olay! Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu
Acı olay! Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Önce Paşinyan sonra Putin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Önce Paşinyan sonra Putin...
Sağlık-Sen'den hastane girişleri için güvenlik takibi çağrısı
Sağlık-Sen'den hastane girişleri için güvenlik takibi çağrısı
Rusya: Çasov Yar’da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduk
Rusya: Çasov Yar’da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduk