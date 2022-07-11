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Fenerbahçe Mesut Özil ile yolları ayırdı

Fenerbahçe Mesut Özil ile yolları ayırdı

Fenerbahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Mesut Özil'in Başakşehir ile görüştüğü iddia edilmişti. Mesut, 2021'in Ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Özil Fenerbahçe forması altında 36 maça çıkarken, 8 gol atıp 3 asist yaptı.

Mesut Özil sık sık kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediğini vurgulasa da bu isteği gerçekleşmedi.

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