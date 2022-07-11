BIST 2.434
DOLAR 17,38
EURO 17,48
ALTIN 970,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Acı olay! Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Acı olay! Tatil için Kuşadası'na gelen 18 yaşındaki genç boğuldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası Gençlik Festivali'ne geldiği öğrenilen 18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Müdahale ile hayata döndürülen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Kuşadası'na, müzik festivaline geldiği öğrenilen 18 yaşındaki Arda Kalkan, serinlemek için denize girdi. Gözden kaybolan genç, vatandaşlar tarafından 15 dakika sonra suyun üstünde hareketsiz halde bulundu.

Karaya çıkartılan genç, sağlık personeli Mevlüt H., tarafından müdahale ile hayata döndürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 18 yaşındaki Arda Kalkan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Önce Paşinyan sonra Putin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Önce Paşinyan sonra Putin...
Rusya: Çasov Yar’da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduk
Rusya: Çasov Yar’da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduk
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Tanju Özcan' kararı! Ankara'ya gizlice gelip görüştüler...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Tanju Özcan' kararı! Ankara'ya gizlice gelip görüştüler...
İngiltere'de avukatların grevi üçüncü haftasında devam ediyor
İngiltere'de avukatların grevi üçüncü haftasında devam ediyor
'Konya'daki doktor gibi öldüreceğim' diye doktoru tehdit etti! O kişi hakkında flaş gelişme
'Konya'daki doktor gibi öldüreceğim' diye doktoru tehdit etti! O kişi hakkında flaş gelişme
Topkapı Sarayı'nda skandal iddia! 'Sarayın 500 yıllık çinilerini matkapla deldiler' mi?
Topkapı Sarayı'nda skandal iddia! 'Sarayın 500 yıllık çinilerini matkapla deldiler' mi?
Kurban için kıyma çekerken 4 yaşındaki çocuk elini makineye kaptırdı!
Kurban için kıyma çekerken 4 yaşındaki çocuk elini makineye kaptırdı!
Birleşmiş Milletler: Bu kasıma kadar dünya nüfusu 8 milyar olacak
Birleşmiş Milletler: Bu kasıma kadar dünya nüfusu 8 milyar olacak
Avrupa gaz tedarikinde kısıtlamaya gidecek
Avrupa gaz tedarikinde kısıtlamaya gidecek