Boray Uras hayatını kaybetti! Kaybettiği kızı için yaptığıyla Türkiye'yi harekete geçirmişti
Kızı Selin'i Bağdat Caddesi'nde trafik terörüne kurban veren Boray Uras yaşamını yitirdi. Uras yaptığı yürüyüş eylemiyle Türkiye'de farkındalık uyandırmış yasaların düzenlenmesine ön ayak olmuştu.Abone ol
Boray Uras 2000 yılında Bağdat Caddesi'nde trafik kazasında kaybettiği kızı için 21 günde Ankara'ya yürüyerek bir döneme damga vurmuştu. Uras'ın bu hamlesi yankı uyandırmış Türk Ceza Kanunu'na 'bilinçli taksir' maddesinin eklenmesine vesile olmuştu.
Uras'ın cenazesi, Tuzla Orhanlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhanlı mezarlığına defnedildi.