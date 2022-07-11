BIST 2.434
DOLAR 17,38
EURO 17,48
ALTIN 970,46
HABER /  GÜNCEL

Boray Uras hayatını kaybetti! Kaybettiği kızı için yaptığıyla Türkiye'yi harekete geçirmişti

Boray Uras hayatını kaybetti! Kaybettiği kızı için yaptığıyla Türkiye'yi harekete geçirmişti

Kızı Selin'i Bağdat Caddesi'nde trafik terörüne kurban veren Boray Uras yaşamını yitirdi. Uras yaptığı yürüyüş eylemiyle Türkiye'de farkındalık uyandırmış yasaların düzenlenmesine ön ayak olmuştu.

Abone ol

Boray Uras 2000 yılında Bağdat Caddesi'nde trafik kazasında kaybettiği kızı için 21 günde Ankara'ya yürüyerek bir döneme damga vurmuştu. Uras'ın bu hamlesi yankı uyandırmış Türk Ceza Kanunu'na 'bilinçli taksir' maddesinin eklenmesine vesile olmuştu.

Uras'ın cenazesi, Tuzla Orhanlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhanlı mezarlığına defnedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Mesut Özil ile yolları ayırdı
Fenerbahçe Mesut Özil ile yolları ayırdı
Avcılar açıklarında tekne kurtarıldı
Avcılar açıklarında tekne kurtarıldı
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Önce Paşinyan sonra Putin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Önce Paşinyan sonra Putin...
Rusya: Çasov Yar’da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduk
Rusya: Çasov Yar’da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduk
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Tanju Özcan' kararı! Ankara'ya gizlice gelip görüştüler...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Tanju Özcan' kararı! Ankara'ya gizlice gelip görüştüler...
İki oğlunu öldürten anneden kan donduran itiraflar! Kendi mezarını kendine kazdırmışlar
İki oğlunu öldürten anneden kan donduran itiraflar! Kendi mezarını kendine kazdırmışlar
İngiltere'de avukatların grevi üçüncü haftasında devam ediyor
İngiltere'de avukatların grevi üçüncü haftasında devam ediyor
'Konya'daki doktor gibi öldüreceğim' diye doktoru tehdit etti! O kişi hakkında flaş gelişme
'Konya'daki doktor gibi öldüreceğim' diye doktoru tehdit etti! O kişi hakkında flaş gelişme
Topkapı Sarayı'nda skandal iddia! 'Sarayın 500 yıllık çinilerini matkapla deldiler' mi?
Topkapı Sarayı'nda skandal iddia! 'Sarayın 500 yıllık çinilerini matkapla deldiler' mi?