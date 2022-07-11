BIST 2.434
DOLAR 17,37
EURO 17,52
ALTIN 971,67
HABER /  DÜNYA

Interpol'un her yerde aradığı uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı! Sınır dışı edildi

Interpol'un her yerde aradığı uyuşturucu baronu kıskıvrak yakalandı! Sınır dışı edildi

Interpol tarafından aranan Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle KKTC'de yakalanarak sınır dışı edildi. Ankara'ya gönderilen kokain çetesi lideri, işlemlerinin ardından Avustralya’ya iade edilecek.

Abone ol

Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle, 9 Temmuz Cumartesi günü KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa operasyonuyla tutuklandı.

Kokain ticareti ve uyuşturucu trafiği için çete oluşturmak suçlamalarıyla interpol tarafından aranan Buddle Türkiye'ye girmeyi denemiş, başaramayınca sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'a gitmişti. Bu ülkelerden de ret yanıtı alan çete lideri KKTC'ye gelmişti.

NTV'nin haberine göre; KKTC'ye bir yıl önce turist vizesiyle gelen Buddle'a ülkeye yatırım yapacağı gerekçesiyle dönemin içişleri bakanı tarafından oturma izni verildi.

Bir yıldır KKTC'deydi

Yaklaşık 1 yıldır KKTC'de saklanan uyuşturucu baronu büyük bir operasyonla tutuklandı.

Avustralya'daki kokain mafyasının liderlerinden olan Buddle Türkiye İnterpol Europol Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edilmek üzere Ankara’ya gönderildi.

Avustralya'ya gönderilecek

Buddle'ın Ankara’daki işlemlerinin ardından ülkesi Avusturalya’ya iade edilmesi bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Japonya'da Shinzo Abe suikastinde şok gelişme! Moon tarikatı katili doğruladı
Foto Galeri Japonya'da Shinzo Abe suikastinde şok gelişme! Moon tarikatı katili doğruladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı
Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
Fenerbahçe Mesut Özil ile yolları ayırdı
Fenerbahçe Mesut Özil ile yolları ayırdı
Avcılar açıklarında tekne kurtarıldı
Avcılar açıklarında tekne kurtarıldı
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Önce Paşinyan sonra Putin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Önce Paşinyan sonra Putin...
Sağlık-Sen'den hastane girişleri için güvenlik takibi çağrısı
Sağlık-Sen'den hastane girişleri için güvenlik takibi çağrısı
Rusya: Çasov Yar’da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduk
Rusya: Çasov Yar’da Ukrayna askeri birliklerinin geçici dağıtım noktasını vurduk
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Tanju Özcan' kararı! Ankara'ya gizlice gelip görüştüler...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Tanju Özcan' kararı! Ankara'ya gizlice gelip görüştüler...
İki oğlunu öldürten anneden kan donduran itiraflar! Kendi mezarını kendine kazdırmışlar
İki oğlunu öldürten anneden kan donduran itiraflar! Kendi mezarını kendine kazdırmışlar