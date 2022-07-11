Japonya'da Shinzo Abe suikastinde şok gelişme! Moon tarikatı katili doğruladı

Japonya’nın eski başbakanı ve aynı zamanda iktidarda en çok kalan ismi de olan Shinzo Abe’nin sukasta kurban gitmesi tüm dünyayı şoke etmişti. Korkunç cinayetin detayları da yavaşa yavaş aydınlanmaya başladı. Katilin itirafında adı geçen 'Moonies' kilisesi de yaptığı son açıklamayla dikkatleri bir kez daha bu akılalmaz olaya çevirdi.