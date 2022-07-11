Japonya'da Shinzo Abe suikastinde şok gelişme! Moon tarikatı katili doğruladı
JAPONYA'nın eski başbakanı Shinzo Abe’nin suikasta kurban gitmesi tüm dünyayı şoke etti. Katil, Tetsuya Yamagami, “Ailesinin dağılmasına yol açan dini bir örgütle olan bağlantısı" nedeniyle Abe'yi öldürdüğünü itiraf etmişti. Katilin itirafında adı geçen 'Moonies' kilisesi de yaptığı son açıklamayla dikkatleri bir kez daha bu akılalmaz olaya çevirdi.
Japonya’nın eski başbakanı ve aynı zamanda iktidarda en çok kalan ismi de olan Shinzo Abe’nin sukasta kurban gitmesi tüm dünyayı şoke etmişti. Korkunç cinayetin detayları da yavaşa yavaş aydınlanmaya başladı. Katilin itirafında adı geçen 'Moonies' kilisesi de yaptığı son açıklamayla dikkatleri bir kez daha bu akılalmaz olaya çevirdi.
Shinzo Abe’yi öldüren Tetsuya Yamagami, ifadesinde yer alan bilgilere göre “Ailesinin dağılmasına yol açan dini bir örgütle olan bağlantısı" nedeniyle Şinzo Abe'ye kin güttüğü iddia söylemişti.
Shinzo Abe'ye Suikast düzenlemekle suçlanan adamın annesi, şüphelinin geçen hafta eski Japon başbakanını ölümcül şekilde vurmasının nedeni olarak gösterdiği Birleşme kilisesinin üyesi.
Katilin annesi toplantılara katılmaya devam ediyormuş
Halk arasında Moonies olarak bilinen kilise, bugün düzenlediği basın toplantısında, cuma günü bir seçim kampanyası konuşması sırasında Abe'yi arkadan vurduktan birkaç dakika sonra gözaltına alınan Tetsuya Yamagami'nin annesinin ayda yaklaşık bir kez toplantılara katıldığını doğruladı.