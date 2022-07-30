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Vaka patlaması! Sağlık Bakanlığı haftalık covid-19 tablosunu açıkladı

Vaka patlaması! Sağlık Bakanlığı haftalık covid-19 tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 18-24 Temmuz arasında Türkiye'de vaka sayısı 365 bin 424 oldu. Bir haftada virüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti.

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Haftalık Kovid-19 tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424'e yükseldi. Bu süreçte Kovid-19 sebebiyle 157 kişi hayatını kaybetti, 265 bin 962 kişi ise iyileşti.

Günlük vaka sayısı
Günlük ortalama vaka sayısı 52 bin 203 olurken, aktif vaka sayısı bir önceki haftaya göre 99 bin 305 arttı.

Tabloda yer alan verilere göre, Kovid-19 salgınının başından beri Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 kişi virüse yakalanırken, 99 bin 341 vatandaşımız ise Kovid-19 sebebiyle vefat etti.

11-17 Temmuz 2022 vaka tablosu nasıldı?
Bundan önce 11-17 Temmuz'da açıklanan tabloda; 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıkmış, 96 kişi hayatını kaybetmişti. 124 bin 732 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

4-10 Temmuz arasında ise 117 bin 95 vaka tespit edilmişti.

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