Ankapark tartışması alevlendi Melih Gökçek belge gösterdi Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti

Ankapark'ın denetiminden yüzde 100 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sorumlu olduğunu gösteren belgeyi paylaşan eski başkan Melih Gökçek, "Eğer samimiyse siyasi hayatı bitti" dedi Yavaş'ı istifaya çağırdı.

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Başkent Ankara'da yer alan ve davalık olan Ankapark tartışmaları bitmek bilmiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Melih Gökçek'ten iddialı bir çıkış geldi.

Katıldığı canlı yayında Ankapark'ta yer alan dinozorlarla ilgili açıklama yapan Gökçek basında yer alan fiyatların doğru olmadığını belirtti. Gökçek Ankapark'ın toplam maliyeti için ise 1 milyar 350 bin lira rakamını verdi.

Katıldığı canlı yayında iddialı açıklamalarda bulunan Gökçek, Mansur Yavaş'a canlı yayın davetini yineledi. "Birazdan önemli belgeler paylaşacağım" diyen Gökçek, "Eğer samimiyse siyasi hayatı bitti" ifadelerini kullandı.

Psikolojisi bozuk

Mansur Yavaş daha önce Melih Gökçek için 'psikolojisi bozuk' suçlamasında bulunmuştu. Gökçek de canlı yayında aynı iddiayı Yavaş için kullanarak, "Meral Akşener'le açıklama yaparken mimiklerine dikkat edin, sağlıklı değil, psikolojisi bozuk" dedi. Gökçek ayrıca, "Biraz sonra açıklayacağım belgelerle psikolojisi iyice bozulacak." ifadelerini kullandı.

"İlk 8 ayda 1.5 milyon kişi gelmişti"

Gökçek Ankapark eleştirilerine ilişkin de şunları söyledi: "Dünyada bunu genelde özel sektör yapar. Onlar para kazanabilmek için bunu yapıyorlar benim gayem Ankara'ya para kazandırmaktı. Hedefim yıllar içerisinde 10 milyon turiste.

8 ayda kapanana kadar 1.5 milyon kişi geldi. İlk 10 günde 5.5 milyon kişi geldi. Yılda 3 milyon kişi gelmez miydi? İçeriye giren insanlar çılgına dönüyordu.

"Eski dinazorları yeniymiş gibi depolardan çıkardılar"

Yavaş, Akşener'i gezdirdi. O görüntülerde sadece kafası kopmuş oyuncaklar var. Atatürk Orman Çiftliğindeki çürümüş olarak gördüğünüz oyuncaklara ilişkin bugüne kadar açıklama yapmadım. Yavaş batsın, çıkamasın istediğim için açıklamadım. Benim aldığım dinozorlar değil bu gösterdikleri. Hayvanat bahçesinde dinozorlar vardı, bizim aldıklarımız değil eski oyuncaklar. O dinozorları biz eskidikleri için söktük ve depomuza koyduk. Bunlar benim aldığım dinozorlar değil."

"Çalınanlardan yüzde 100 sen sorumlusun"

Gökçök konuşmasına şöyle devam etti: Ankapark yüzde 100 Yavaş'ın denetimindeydi. Mansur Yavaş bu parklardan yüzde 100 sorumludur. Gösterdiğim belgede 12. madde de yer alıyor. Çalınanlardan yüzde 100 sen sorumlusun. Sen amirsin burada. Eğer Fen İşleri Başkanı'na bu yetkiyi verdin o yapmadıysa o sorumlu. Her yerde çıkıp bizi buraya almıyorlar diyorsun. İşte sorumlu sensin. Bugün itibarıyla eğer bu programı izleyen varsa Yavaş taraftarı bile olsa ona hak vermeyecektir."

"Kemal Bey gitmeyerek tepki koydu"

Yavaş, Akşener ile harap ettiği Ankapark'ı gezdi ama Kemal Bey gitmeyerek tepki koydu. Kılıçdaroğlu beni haklı görüyor. Yavaş şerefiyle istifa etmeli. Avrupa'da olsa böyle bir şey belediye başkanı görevinde kalabilir mi? İtiraf edip, derhal istifa etmeli. Bu adamdan değil Cumhurbaşkanı, milletvekili bile olmaz. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Sosyal medyada bunun için hesap açtırıp paylaşım yaptırıyorlar.