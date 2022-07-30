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Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, tırın altına girdi. Kazada, otomobildeki baba ve oğul hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı.

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Ovaakça Merkez Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan F.Y. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ve oğlu Mustafa Türkmen (9), kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki anne Özlem Meryem (41) ve oğlu Emirhan Türkmen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emirhan Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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