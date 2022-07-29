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Fenerbahçe Luan Peres transferini KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe Luan Peres transferini KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, O. Marsilya'dan Brezilyalı stoper Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Sarı-lacivertliler, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir."

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