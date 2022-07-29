BIST 2.592
DOLAR 17,92
EURO 18,31
ALTIN 1.017,40
HABER /  DÜNYA

Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü! Mürettebattan kurtulan olmadı

Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü! Mürettebattan kurtulan olmadı

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, helikopterdeki 4’ü mürettebat, 2’si arama kurtarma görevlisi ve 2’si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
Bakan Kirişci tohumluk fiyatlarını açıkladı
Bakan Kirişci tohumluk fiyatlarını açıkladı
İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Müslüman Kardeşler'den tarihi karar! Siyasetten çekildiler
Müslüman Kardeşler'den tarihi karar! Siyasetten çekildiler
Trabzonspor'dan flaş Batshuayi hamlesi! Görüşmeler başladı
Trabzonspor'dan flaş Batshuayi hamlesi! Görüşmeler başladı
Muharrem ayı orucuna nasıl niyet edilir Diyanet ard arda kaç gün tutulur?
Muharrem ayı orucuna nasıl niyet edilir Diyanet ard arda kaç gün tutulur?
Marmaris'te orman yangınının çıkış sebebi belli oldu
Marmaris'te orman yangınının çıkış sebebi belli oldu
Bakan Akar'dan tahıl sevkiyatı görüşmesi
Bakan Akar'dan tahıl sevkiyatı görüşmesi
RTÜK, Netflix'in o yapımı hakkında inceleme başlattı
RTÜK, Netflix'in o yapımı hakkında inceleme başlattı
Marmaris orman yangınının 1'inci yılında yine yangın çıktı yerleşim yerlerine ulaşan yangın kontrol altına alındı
Marmaris orman yangınının 1'inci yılında yine yangın çıktı yerleşim yerlerine ulaşan yangın kontrol altına alındı