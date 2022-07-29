Sivas’ta gıda zehirlenmesi: 85 kişi hastaneye başvurdu

Sivas’ın Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemek sonrası rahatsızlanarak sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 85’e yükseldi.

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Edinilen bilgiye göre, Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemekten yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 85 kişi ilçede bulunan hastaneye başvurdu. Burada ilk tetkikleri yapılan hastalardan durumu ciddi olan 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesine sevk edildi. Yemekten yiyen Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuharadoğlu'nun da rahatsızlandığı tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi.

Sivas Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Hafik Kaymakamı Kadir Algın yaptığı açıklamada öğleyin yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 85 kişinin ilçe devlet hastanesine başvurduğu, 5 kişinin kontrol ve tedbir amaçlı Sivas’a sevk edildiğini belirtti.

Celalettin Yazıcı isimli bir hasta yakını ilçede verilen cenaze yemeğinden sonra rahatsızlıkların baş gösterdiğini söyledi.