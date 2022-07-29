Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Bakan Varank'a yönelik "İki yeğenini kamuda üst bir pozisyona yerleştirdi" sözleri üzerine sosyal medyada başlayan tartışma mahkemede devam edecek.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün yaptığı bir konuşmada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı hedef alarak iki yeğeninin kamuda üst pozisyonlara yerleştirildiğini iddia etti. Bakan Varank'ın Özdağ'a sosyal medya üzerinden cevap vermesiyle başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı.

Özdağ: Varank, iki yeğenini devlet kurumuna yerleştirdi

Özdağ, dünkü konuşmasında "Mustafa Varank, 'ilk düşünceniz istihdam edilmek olmasın' diye Türk gençlerine bir çağrıda bulunmuş. Bu çağrıyı yapan Varank iki yeğenini bir devlet kurumuna yerleştirdi. Hem de üst bir pozisyona. Normalde o kurumda çalışanların 20 yılda geldiği bir konuma. Sonra bu yeğenler olumsuz bir işe karıştılar. Bunun üzerine Varank tarafından o kurumdan alınıp başka bir kuruma alındılar. İnsanda bir utanma olur." dedi.

Varank: İspat edersen istifaya etmeye hazırım

Özdağ'ın bu konuşmasını alıntılayan Bakan Varank ise sosyal medyadan sert bir şekilde yanıt verdi. Varank, "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" ifadelerini kullandı.

Özdağ: Terbiyeli konuş

Bunun Özdağ, "Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen." yanıtını verdi.

Varank: İspat edemeyen alçaktır

Özdağ'a bir kez daha yanıt veren Bakan Varank, "Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır!" paylaşımında bulundu.

"Tıpış tıpış gelip mahkemede hesap verecek"

Bakan Varank, Ümit Özdağ ile arasında yaşadığı tartışma sonrası harekete geçerek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Varank paylaşımına "İki yeğenimi kamuda üst pozisyona getirdiğim, adli makamlarca yanlışı tespit edilip yerlerini değiştirdiğim yalanını hala ispatlamayan müfteri için suç duyurusunda bulundum. Korkakça dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmazsa tıpış tıpış gelip mahkemede hesap verecek!" notunu düştü.