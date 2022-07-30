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Fenerbahçe transfere doymuyor! Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı

Fenerbahçe transfere doymuyor! Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe transfere doymuyor. Daha önce O. Marsilya'dan Brezilyalı stoper Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Sarı- Lacivertliler Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi Flamengo takımından 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

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Sarı lacivertliler Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüp transferi 'Ailemize Hoşgeldin' mesajıyla paylaştı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Gustavo Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."

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