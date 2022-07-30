Fenerbahçe transfere doymuyor! Gustavo Henrique'yi renklerine bağladı
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe transfere doymuyor. Daha önce O. Marsilya'dan Brezilyalı stoper Luan Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Sarı- Lacivertliler Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi Flamengo takımından 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.Abone ol
Sarı lacivertliler Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı lacivertli kulüp transferi 'Ailemize Hoşgeldin' mesajıyla paylaştı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Gustavo Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."