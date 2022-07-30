Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması! "Türkiye'den bir oyuncu daha alacağız"

Yeni sezon öncesi Türkiye'de forma giymiş 5 oyuncuyla sözleşme imzalayan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, toplu imza töreninde konuşurken Türkiye'den bir ismi daha takıma katacaklarını söyledi.

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Hürriyet'te yer alan habere göre; İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de yeni transferler için imza töreni düzenlendi. Yeni transferlerin imza töreninde konuşan kulübün sahibi Acun Ilıcalı, 3 Transfer daha yapacaklarını ve bu transferlerden birinin Türkiye'den olacağını söyledi.

Transferde Türkiye'den 5 oyuncuyu kadrosuna katan Hull City; Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik, bir dönem Galatasaray forması giyen Michael Seri ve son olarak da Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i renklerine bağlamıştı.

"Alternatifli bir kadroya sahip olmak önemli"

Yeni oyuncuların imza töreninde konuşan ve Championship'te derinlikli bir kadro oluşturmak için transferlerin süreceği mesajını veren Ilıcalı, "Harika bir takım olacağımıza inanıyorum. Alternatifli bir kadroya sahip olmak çok önemli. Derin kadroları olmadığı için sezonu iyi yerde bitiremeyen çok takım biliyorum. Bunu yapabilmek bizim için çok önemli" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'den bir oyuncu daha alacağız"

Türkiye'den bir oyuncuyu daha kadroya katacaklarını kaydeden Acun Ilıcalı, "Aklımızda biri Türkiye'den olmak üzere 3 transfer daha var. Türkiye'de oynayan yeteneklere bizi tanıdıkları için daha rahat ulaşabiliriz, bu bizim için avantaj. Bence Türkiye ligi iyi bir seviyede. Türkiye'deki yıldızlar, burada da yıldız olacak" şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı'nın Türkiye'den bir futbolcuyu daha kadroya katacaklarının ardından akıllara Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Dimitris Pelkas ve geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Halil Dervişoğlu geldi.

Hull City talip oldu

Fenerbahçe'de geçen sezon istediği kadar forma şansı bulamayan, bu sezonda da Jorge Jesus'un 11'de düşünmediği Dimitris Pelkas'a, Hull City'nin talip olduğu iddia edildi.

Sarı lacivertlilerde orta sahada forma şansı bulması zor gözüken oyuncu için Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin girişimde bulunduğu belirtiliyor.

GEÇEN SEZON BEKLENİLENİN UZAĞINDA KALDI

Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi.

Sezonu Galatasaray'da kiralık tamamladı

Geçtiğimiz günlerde Vole'de yer alan haberde, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Halil Dervişoğlu ile ilgilendiği iddia edilmişti

Haberde, Championship ekibinin Premier Lig takımlarından Brentford ile Halil Dervişoğlu için temasa geçtiği belirtilmişti.

Galatasaray'da 8 gol, 3 asist

1,5 sezon boyunca Galatasaray'da kiralık olarak görev alan Halil Dervişoğlu, geçen sezon 33 maça çıktı. Genç forvet, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Sarı-Kırmızılı forma ile toplam 45 karşılaşmada süre alan Halil, 8 gol, 3 asist kaydetti.