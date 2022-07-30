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Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan Torino yolcusu!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan Torino yolcusu!

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Siyah-Beyazlı ekibin genç yıldızı Emirhan İlkhan, İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olabilir.

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Siyah-beyazlı takımın 17 yaşındaki genç yeteneği Emirhan İlkhan, Torino yolcusu. İtalyan ekibi, kontratında 4.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan'ın transferini tamamlamak üzere.

3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı
A Sporun haberine göre; Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon öncesinde, 17 Haziran'da sözleşmesi 3 yıllığına yenilen Emirhan İlkhan, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak üzere. 

Sonraki satıştan %15 pay...
İtalyan ekibi Torino, kontratında 4.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Emirhan İlkhan'ı transfer etmek üzere. Çizme ekibi, Emirhan İlkhan'ı transfer ederse, sözleşmede sonraki satıştan %15 pay maddesi bulunacağı da gelen haberler arasında. 

Genç futbolcu geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de 11 maçta görev almış ve 1 gol kaydetmişti. Yetenekli futbolcu orta sahada ve kanatlarda görev alabiliyor.

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