Erdoğan, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in torunlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı padişahı 2'nci Abdülhamid'in torunu Abdülkerim Osmanoğlu ile Osmanoğlu'nun oğlu Orhan Osmanoğlu ve kızı Nurhan Osmanoğlu'yla görüştü.

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Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmenin duyurusu ve fotoğrafı, hanedan üyelerinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Harun Abdülkerim Osmanoğlu, paylaşımında “Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel ağırlamaları ve sohbeti için kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Görüşmede ne konuşuldu, Erdoğan'dan ne talep edildi?

Görüşmede bulunan Orhan Osmanoğlu, görüşmenin detaylarını ogunhaber.com sayfasında kaleme aldığı yazısında paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sultan Vahdettin Köşkünde 28 Temmuz Perşembe saat 16.30 yapılan görüşmeye kendisi, babası Harun Efendi, kız kardeşi Nurhan Sultan ve eşi Muhammed Osmanoğlu olmak üzere dört kişi katıldıklarını belirten Orhan Osmanoğlu, görüşmenin yaklaşık 1 saat 12 dakika sürdüğünü belirtti.

“Cumhurbaşkanımız babamı çok samimi karşıladı kedisine ‘Harun Abi’ hitabıyla halini hatırını sordu. ‘Maşallah seni çok iyi gördüm’ diyerek çok samimi bir başlangıç yaptı” diyen Orhan Osmanoğlu, Erdoğan’a, “Sayın Cumhurbaşkanım bizden istediğiniz bir şey var mı?” diye sorduğunu aktardı.

Erdoğan’dan bir şey talep etmediklerini ifade eden Orhan Osmanoğlu, “Ben sadece soyadımdan dolayı asla şahsi menfaat peşinde düşmedim, düşmem de. Biz Osmanoğluyuz, biz her zaman veren el olduk inşallah hep öyle oluruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’la aileye ait Osmanoglu Yardımlaşma Derneği hakkında konuştuklarını, Suriye'de bir okul yapma gayretinde olduklarından bahsettiğini anlatan Orhan Osmanoğlu, “Çok memnun oldu, yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sordu. Kendilerinden dualarını, desteklerini istedik” dedi.

Fatih Erbakan’ın yanında danışmanlık yapan kardeşi hakkında da konuklarını anlatan Orhan Osmanoğlu, şunları aktardı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız bu olaydan biraz rahatsızdı. Biz bu konuya açıklık getirerek kardeşimin sadece danışman olarak orada bulunduğunu, hiçbir siyasi talebinin, milletvekili olmak vs. gibi olmadığını ifade ettik. Dışarıdan her kim bununla ilgili ne anlattıysa kendilerine yanlış aktarıldığını Kayıhan kardeşimin kendilerine saygısının hürmetinin çok olduğunu kendilerini çok sevdiğini de ekleyip bu konuda kendilerini bilgilendirdim.”

Orhan Osmanoğlu yazısının devamında, babasının Erdoğan’dan bazı açılışlara davet edilmesini istediğini aktardı.