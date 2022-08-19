Ümraniyespor Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 3.haftasında perde Ümraniyespor Galatasaray maçı ile açılıyor. Geçtiğimiz hafta Giresunspor karşısında şok bir yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk oluyor.

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Okan Buruk ve öğrenileri deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup ederek taraftarlarına Giresunspor mağlubiyetini unutturmayı planlıyor. Ümraniyespor ise Galatasaray'ı eli boş göndermenin peşinde olacak. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

ÜMRANİYESPOR 0-0 GALATASARAY

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Ümraniyespor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Onur Ayık, Bettaieb

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Seferovic

Ümraniyespor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fredrik Midtsjö şoku!

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Giresunspor maçında darbe alan Fredrik Midtsjö Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun yerine Emre Akbaba'nın 11'de oynaması bekleniyor.