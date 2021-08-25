Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'nin kurucu listesi Akşener ismi dikkat çekti

Ümit Özdağ'ın dün kamuoyuna duyurduğu Zafer Partisi'nin kurucularının adının yer aldığı iddia edilen kurucu listesi yayınlandı. Listede Meral Akşener'in yakın akrabasının olması dikkat çekti.

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İYİ Parti'nin kurucularından olan Ümit Özdağ, 2021 Mart ayında partisinden istifa etmiş ve Ayyıldız Hareketi adlı bir çalışma başlatmıştı. Özdağ, dün sosyal medya hesabından yeni partisinin adını ve logosunu paylaşmıştı.

Ümit Özdağ yeni partisinin adının Zafer Partisi olduğunu açıklamıştı. Özdağ'ın partisine ait detayları vermesinin ardından Zafer partisinin kurucu üyelerinin adının yazılı olduğu iddia edilen bir liste paylaşıldı.

Meral Akşener'in yakın akrabası da listede

Listede eski İYİ Parti milletvekili İsmail Koncuk'un olmasının yanı sıra Meral Akşener'in yakın akrabası Hasan Basri Akşener'in olması da dikkat çekti.

Ümit Özdağ'ın partisinin kurucu listesi olduğu iddia edilen söz konusu liste şu şekilde:

İstanbul Mv. Prof. Dr. Ümit Özdağ, Adana Mv. İsmail Koncuk, Seyit Yücel, Ali Dinçer Çolak, Prof Dr. Mehmet Alagöz, Doç. Dr. Tuğrul Kıhtır, Doç. Dr. Esra Özsüer, Doç Dr. Kahraman Berk, Dr. Ömer Turan, İncilay G. Şekerdağ, Kemal Mert, İsmail Türk, Adem Taşkaya, Nazım Kılıç, Ertuğrul Kalafat, Sultan Neslihan Seven, M Gökhan Türkmenoğlu, Feridun Yıldız, Av. Uğur Tarhan, Av. Onur Şahin, Av. Sevdagül Tuncer, Av. Ayla Ülük, Av. Burak Mengü, Lütfü Şehsuvaroğlu, Dursun Dağaşan, İlkim Yüksel, Oğuz Ataman, Vedat Çakıroğlu, Erman Dinçer, Roza Kurban, Semih Uşaklıoğlu, Murat Yıldız, Bünyamin Aksungur, Salim Kabasakal, Tuğba Mızrak Demirbağ, Hasan Basri Akşener.