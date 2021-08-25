Lise 1'ler koronavirüs aşılamasında kapsam dışı kaldı

Koronavirüs aşılamaları kapsamında 15 yaş üstüne aşı hakkı verilip 12 yaş üstü için kronik hastalık şartı aranması için aileler lise 1 öğrencilerinin kapsam dışı kalması yüzünden tedirgin.

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Türkiye’de 16 Ağustos itibarıyla 15 yaş üstü çocuklara ve 12 yaş üstünde kronik hastalığı olanlara koronavirüse karşı aşı hakkı verildi. Ancak bu düzenlemeye göre, 14 yaşında olan lise 1 öğrencileri aşılama kapsamının dışında bırakıldı.

Bu nedenle aynı okulda okuyan öğrenciler arasından aşı hakkı olmayan tek grubun lise 1 öğrencileri olacağına dikkat çeken Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, “12-15 yaş arasına kronik hastalığı olanlara ve 15 yaş üstü her çocuğa aşı hakkı açıldı. Ama lise 1’e gidip 15 yaş altında olan çocuklar var. Yani lise 2-3 ve 4. sınıflar aşı olabilecekken, bir kısım çocuk aşı açılmadığı için olamayacak. O nedenle lisede okuyan bütün çocuklara aşının açılması, 14 yaşında da olsa aşılanmaları için bakanlığın bir adım atması lazım” dedi.

Aileler tedirgin

Aşının bu yaş grubu için de bir güvenlik sorunu olmadığını vurgulayan Baytemür, “Aileler tedirgin olmuş durumda. Bizleri de arıyorlar. Çocuğu liseye gidecek ama aşısız olan tek sınıf olacak. Bu tedirginliğin ortadan kaldırılması için en azından lise dönemindeki tüm çocukların aşılanması için randevu açılması lazım” çağrısı yaptı. Baytemür ayrıca, 15 yaş üstü çocukların randevularında ilk günlerde yaşanan sorunun çözüldüğünü ve artık hastanelerde aşı olabildiklerini kaydetti.

Gerekirse 7 gün eğitim yapılmalı

6 Eylül’de herkesin okulların açılmasını istediğini belirten Baytemür, Ankara Tabip Odası, Eğitim Sen Ankara Şubeleri, Eğit-Der, Veli-Der Ankara Şubesi, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Öv-Der Ankara Şubesi ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği ile yüz yüze eğitimde koronavirüse karşı alınabilecek tedbirler için birtakım önerileri olduğu belirtti. Beytemür, sağlıkçıların ve eğitimcilerin önerilerini şöyle sıraladı:

“Eğitimin vaka sayılarındaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için atama bekleyen eğitim emekçilerinin atamaları yapılmalı. Sınıf mevcudu yüksek olan okullar tespit edilerek bu okullarda gerekirse 7 gün eğitim yapılacak şekilde ikili ya da üçlü tam gün öğretim planlanmalı. Eğitimin aksamadan sürdürülebilmesi için ek derslik alanları oluşturulmalı. Okulların el sabunu ve maske ihtiyaçları şimdiden tedarik edilerek gönderilmeli.”