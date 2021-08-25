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'Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a lüks yat yapılıyor' yalanı

'Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a lüks yat yapılıyor' yalanı

İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu bir müşteri için Antalya'da üretilen lüks yatın, Cumhurbaşkanına ait olduğu yalanı dolaşıma sokuldu. Üretici firma da yabancı bir kişi için üretildiğini doğrulamasına rağmen, "Yat afetler için toplanan bağışlarla yapıldı" gibi birçok yalan bilgi, sahte hesaplar tarafından paylaşıldı.

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Sosyal medya üzerinden yalanlarla oluşturulmak istenen olumsuz algıya her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Antalya'da üretilen bir yat için "Afetler için toplanan paralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapıldı" yalanı dolaşıma sokuldu.

"Afet paralarıyla üretildi" yalanı

Yalan paylaşımlarda "Cumhurbaşkanı’nın yüzen sarayı denize iniyor" ve "Bu yat Erdoğan'ın sır gibi saklanan yüzen sarayı. Metin Kalkavan'ın tersanesinde yapıldı. Afetler için verilen İBAN numarasına yatırılan bu paralar yatın tamamlanmasında kullanılacaktır" gibi ifadeler kullanıldı.

Ancak yat iddia edildiği gibi Metin Kalkavan'ın yönetiminde olduğu Sedef Tersanesi'nde üretilmedi. Antalya'da Alia Yachts tarafından üretildi ve sahibine teslim edilmeden 22-25 Eylül’de Monaco Yacht Show'da sergilenecek.

Üretici firmadan yalanlama

Doğrula plaftormu da üretici firmayla görüştüklerini, kendilerine ismini açıklamak istemedikleri yabancı uyruklu bir kişinin yatın müşterisi olduğu bilgisini paylaştı.

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