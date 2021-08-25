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Tansu Çiller devirmek için askere anlaşma mı teklif etti? İddialara cevap verdi

Tansu Çiller devirmek için askere anlaşma mı teklif etti? İddialara cevap verdi

Tansu Çiller'in 28 Şubat döneminde Erbakan'ın Refah Partisi'ni devirmek için askerlerle anlaşma yaptığı iddialarını Çiller'in avukatından açıklama geldi.

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28 Şubat döneminin başbakan yardımcısı Tansu Çiller'in zamanın Genelkurmay Başkanına iş birliği teklifinde bulunduğu iddiasına yalanlama geldi.

Tansu Çiller'in Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, zamanın Genelkurmay Başkanına (Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı) koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Eski Başbakan Tansu Çiller'in avukatı Salih Çelen, yaptığı yazılı açıklamada bir medya kuruluşunda yer alan mülakattaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli bir subayımızın bir medya kuruluşunda yer alan mülakatındaki, müvekkilim Tansu Çiller'in 28 Şubat sürecinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı Refahyol Koalisyon Hükümeti döneminde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddialar külliyen gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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