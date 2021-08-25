BIST 1.466
DOLAR 8,41
EURO 9,89
ALTIN 485,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa İnegöl'de nikah masasında damat evlilik sorusuna arkadaşlarına danışarak cevap verdi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa İnegöl'de nikah masasında damat evlilik sorusuna arkadaşlarına danışarak cevap verdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Sedanur Öz ve Emirhan Yaldız'ın düğün töreninde ilginç anlar yaşandı. Nikah masasına oturan damadın, nikah memurunun evlilik sorusuna cevap vermek için arkadaşlarına sorması şaşkınlık yarattı. 

Abone ol

Sedanur Öz ve Emirhan Yaldız, İnegöl'de bir düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi. Nikah masasına oturan çifte, nikah memuru evlilik soruları yönetti. Nikah memurunun "Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde bir arada olmak için evlenmeyi kabul ediyor musun" sorusuna gelin Sedanur Öz, 'evet' cevabı verdi. Nikah memuru daha sonra ise aynı soruyu damada sordu. Damat Emirhan Yaldız, soruyu duyar duymaz nikah masasından kalkarak düğüne katılan arkadaşlarının yanına gitti.

Arkadaşlarının "Evlilik zor. İzin almadan evden çıkamayacaksın.. Son pişmanlık fayda etmez. Ölmek var dönmek yok" söylemlerini duyan damat koşarak nikah masasına yönelip 'evet' cevabını verdi.

Bu kez de nikah memuru işi zorlaştırdı ve damattan, sağdıcının omuzları üzerine çıkarak 'evet' cevabını salondakilerin duyurmasını istedi. Memurunun talebini yerine getiren damadın arkadaşının omzunda bir kez daha 'evet' demesi davetlileri gülümsetti. O analar kameraya yansıdı. 

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 3 maç oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 3 maç oynandı
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Türk Silahlı Kuvvetlerinde 141 general ve amirale yeni görev
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Türk Silahlı Kuvvetlerinde 141 general ve amirale yeni görev
Koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
Koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı
Başkan Erdoğan'dan "Neredeydik, nereye geldik?" paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan "Neredeydik, nereye geldik?" paylaşımı
NATO tahliyeler için Kabil'deki havaalanının açık kalması gerektiğini belirtti
NATO tahliyeler için Kabil'deki havaalanının açık kalması gerektiğini belirtti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri
Türkiye uygulanan koronavirüs aşı dozu miktarında dünya 7'ncisi
Türkiye uygulanan koronavirüs aşı dozu miktarında dünya 7'ncisi
Premier Lig'den milli takım kararı! Çağlar ve Ozan tehlikesi
Premier Lig'den milli takım kararı! Çağlar ve Ozan tehlikesi
G7 ülkelerinin önceliği Afganistan'dan tahliyeler
G7 ülkelerinin önceliği Afganistan'dan tahliyeler